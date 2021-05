A Sony legújabb befektetői jelentéséből elképesztő információ derült ki, miszerint hogy nemcsak a Days Gone-t szállítják le PC-re, hanem az Uncharted 4 is ellátogat a személyi számítógépekre a közeljövőben - írja a Kotaku.

Ez már csak azért is érdekes önmagában, mert az Uncharted-széria első három felvonása sosem látott napvilágot PC-n, így mindenképp egy meglepő döntés lenne, hogyEttől függetlenül viszont óriási húzás lenne, ha végre beköszönne PC-re az Uncharted-sorozat, még akkor is, ha csak ilyen csonka formában is, de remélhetőleg előbb-utóbb bejelentik, hogy az előtte lévő trilógia is megérkezik számítógépekre.