A Sony befejezi a digitális játékkódok árulását a boltokban

A Sony bejelentette, hogy a jövőben befejezik a digitális kódok árusítását a játékboltokban, ami a letölthető címek elterjedése óta jelen lévő trend világszerte, ezáltal nemcsak ők, hanem a Microsoft és a Nintendo is él ezzel a lehetőséggel - legfőképpen Amerikában.

Ezzel a megoldással azonban nemsokára szakít a Sony, méghozzá nagy valószínűséggel azért, mert az emberek már ismerik és megtalálják maguktól is a PlayStation Networköt, ahol mindenkinek lehetősége nyílik digitális játékokat vásárolni ugyanolyan árkategóriában, mintha a kódot boltban vették volna meg.A hírek szerint, noha az átállás természetesen nem egyik napról a másikra várható, így például még a Mortal Kombat 11 és a Days Gone is megtalálhatók lesznek ebben a formában a boltok polcain.