A Sony adja ki az egykori Destiny-s fejlesztők tripla-A multiplayer címét

A Firewalk Studios egy olyan tripla-A stúdió, amely multiplayer játékok fejlesztésére fókuszál, és igazi veteránokból áll össze, hiszen az alkalmazottak egy része a Destiny-s csapatból származik, úgyhogy távolról sem újonc a brigád.

Ettől függetlenül az új égisz alatt ez az első játékuk, amin jelenleg dolgoznak, viszont erről mindmáig nem tudni szinte semmit. Ugyanakkor azt most bejelentették , hogy nem más adja ki a produktumot, mint maga a Sony, így a támogatás egészen biztosan megvan -Bárhogyan is, kíváncsian várjuk, mi sül ki az egészből, hiszen a Destiny multiplayer szekciója is egy remek dologgá nőtte ki magát, így várhatóan itt sem fognak túlzottan félrelőni, főleg így, hogy a Sony ott áll a srácok mögött.