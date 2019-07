A Sony a következő generációban is a kasszasiker exkluzívokra kíván koncentrálni

A The Wall Street Journal által nyilvánosságra hozott belsős jelentés szerint - mely nem hivatalos, de kicsit több mint pletyka - a Sony a következő generációban sem szeretne változtatni túlzottan a PS4-nél bevett stratégián.

Ennek megfelelően azt tervezik, hogy, amit bár sokan butaságnak tartanak, de ha az ember átélte legalább egyszer a Bloodborne, az Uncharted 4, a God of War vagy a Spider-Man élményét - és akkor a Death Stranding vagy a The Last of Us Part 2 még meg sem jelent - nem marad benne kérdés azzal kapcsolatban, hogy jól választott korábban platformot.Bár a Sony egyelőre nem közölt hivatalosan semmit a következő generációs videojátékokról, ugyanakkor egyre többször hallani pletykákat - főként állásajánlatok alapján -, melyek úgy tudják, hogy több belsős fejlesztőcsapat már az újgenerációra koncentrál.