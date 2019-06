A Sonic Team szerint 2021 lesz a kis kék sündisznó következő nagy éve

Bár a mozifilm miatt elég logikus lenne idén megtolnia egy kicsit a Sonic-játékokat a Segának, azonban tudjuk jól, hogy a japánok nagyon fordítva vannak összerakva ezen a téren, így a kék süni legutóbbi kalandjai két éve, még 2017-ben jelentek meg.

Hogy a Sonic Team munkatársai mikor terveznek újabb epizódokat? Takashi Iizuka a Game Informernek elmondta, hogy 2021 lesz Sonic számára a következő nagy év, aminek az oka abban keresendő, hogy, ők pedig már egy sor meglepetéssel készülnek rá.Hogy új rész is lesz, vagy megint be kell érnünk feldolgozásokkal, illetve újragondolásokkal, az egyelőre nem derült ki, de Iizuka szerint "talán" egy olyan újabb mérföldkő is születik jövőre, mint a 2011-es Sonic Generations volt.