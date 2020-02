A Sonic, a sündisznó sem fogja megváltani a világot - itt vannak az első külföldi kritikák!

Most, hogy már gyakorlatilag világszerte mozikba került a Sonic, a sündisznó, így özönlenek is a vélemények mindenféle sajtóorgánum részéről, külföldön azonban nem túl rózsás a film megítélése.

Nyilván itt most csak a kritikusi oldalról beszélünk, hiszen idejekorán berobogtak az első pontszámok, amik nem lettek túl pozitív hangvételűek. Ahogyan arról az Androgeek magazin is beszámolt , hogy dizájnváltás ide vagy oda, de ez a Sonic most nem ért be rekordidő alatt a célba.The New York Post - 3/4Observer - 3/4IGN - 7/10Screenrant - 3/5USA Today - 2/4Movie Nation - 1.5/4TimeOut - 2/5IndieWire - C-Slash Film - 3/10Empire Online - 2Telegraph UK - 2/5Seattle Times - 2.5Games Radar - 3/5The Guardian - 2/5AV Club - D+Irish Times - 1/5