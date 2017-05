A sokszínűségért kampányol a Twitch

Az Amazon kezében lévő Twitch az elmúlt hónapokban rengeteg fejlesztést mutatott be, melyekről mi is rendre beszámolunk nektek, hiszen az online streaming piac töretlenül fejlődik és hazánkban is egyre népszerűbb.

A csillogó külső azonban nem mindig rejt tökéletes belsőt és az online világ részeként, a Twitch is számos problémával küzd. 2015 környékén kezdtek el látványosan a sokszínűség mellett kampányolni, melynek több oka is van.Egyfelől a számok azt mutatták, hogy a legtöbb streamer fehér férfi, másfelől pedig a rasszizmus is igen erősen jelen van a platformon, például az afroamerikai játékosoknál, akik sokszor bántó és rasszista kommenteket kapnak., amikor is arra bátorítják a streamereket, hogy beszéljenek kicsit a problémáról a saját közönségüknek, ezzel is javítva a társadalmi megítélést.A kezdeményezést egy egyedi póló vásárlásával is támogathatják a nézők, illetve egy új, globálisan elérhető chat-es szimbólumot is elérhetővé tesznek. Ez egyébként egy nemes gesztus az amerikai óriástól, hiszen tényleg fontos problémáról van szó.