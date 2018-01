A Sniper Elite-sorozat fejlesztőinek kezébe került a Radiant Worlds stúdiója

A főként a Sniper Elite-sorozatról ismert Rebellion Developments bejelentette, hogy a napokban újabb stúdiót sikerült felvásárolniuk és beolvasztaniuk, így mától hivatalosan is hozzájuk tartozik a Radient Worlds csapata.

A mintegy 70 főt foglalkoztató vállalat így mostantól a Rebellion alkalmazottjává vált, és hogy érezzék a változást, ezzel egyetemben a nevük is módosult, Radiant Worlds helyett ugyanis Rebellion Warwick név alatt ismerhetjük majd őket.Aki esetleg nem tudná, a brit Radiant Worlds még 2013-ban alakult meg,, ami nem sikerült túl fényesre, még a kiadó is kihátrált mögülük, és vélhetően a bezárás fenyegette volna őket, ha a Rebellion nem dönt most a felvásárlás mellett.A Rebellion Warwick első körben csak segítő kezet nyújt az anyacég főbb projektjei számára, elsőként pedig a harmincas évekbe kalauzoló kooperatív lövölde, a tavaly bemutatott Strange Bridage támogatásával kezdik a munkát.