Az Activision Blizzard a bevételi konferenciáján megerősítette, hogy a 2021-es Call of Duty-t az a Sledgehammer Games készíti, akiknek többek között a Call of Duty: WWII-t is köszönhettük, és ha minden jól megy, akkor még idén ősszel ki is adják.

A szokásos lehetőségekkel lesz felvértezve a játék, magyarán ismét lesz egyjátékos kampány, az elmaradhatatlan többjátékos szekció, valamint ha minden igaz, akkor ez az epizód már a next-gen konzolokra van alapból tervezve. Ettől függetlenül nem tudni, hogy kijöhet-e a játék PS4-re és Xbox One-ra.Továbbá azt is megtudtuk, hogy a Call of Duty 2021 integrálva lesz a Call of Duty: Warzone-ba is valamilyen formában, ezzel tovább erősítve a battle royale spin-off jelenlétét a piacon.