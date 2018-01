Újabb alacsony felépítésű CPU hűtőt jelentett be kisebb gépházakhoz a SilverStone, akik Argon AR11 név alatt mutatták be újdonságukat, mely 97x94x47mm-es mérete ellenére egészen zajosan működik, maximális fordulaton ugyanis akár a 44,5 dB-t is meghaladhatja.

A kis magasságú CPU hűtőa hő elvezetésének függvényében, amit négy nagy teljesítményű hővezető cső segít elő a processzor megfelelő hűvösen tartásának érdekében.A SilverStone Argon AR11 egyelőre nem tudni, hogy mikor és milyen áron érkezik, de az biztos, hogy az Intel LGA1150, LGA1150v2, LGA1155 és LGA1156 foglalataihoz álmodta meg a gyártó.