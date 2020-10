A Silent Hill 4: The Room is felkerült a GOG kínálatába

Nagyon pörgeti a Konami és a GOG a közös kollaborációt, aminek részeként a szóban forgó játékkiadó felpakolja az alkotásait a digitális platformra, hiszen míg pár napja a Contra, a Castlevania és a Metal Gear Solid-címek került fel , addig most a Silent Hill 4: The Room lett a soros.

Mindössze 9,99 dollárért,, viszont ez egy tökéletes alkalom ahhoz, hogy újra átéljük, vagy újonnan érkezők első körben próbálják ki a 2004-es horrorjátékot, ami azóta is viszonyítási pontnak minősül a zsáneren belül.Egy zseniális, csavaros sztorit is magában hordoz a program, úgyhogy ha a fordulatos történeteket is szereted, akkor egészen biztosan meg fogod találni a számításaidat benne. Azt meg már csak remélni tudjuk, hogy a Konami ezek után tényleg előrukkol egy új résszel...