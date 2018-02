A Sicario 2 rendezője Tom Hardy-t és Chris Pine-t látná egy Call of Duty mozifilmben

Évek óta aktuális téma már, hogy az Activision parancsot adott egy Call of Duty mozifilm elkészítésére, de hogy kik állhattak a projekt mögé, az egyelőre még nem derült ki, a Variety legfrissebb jelentéséből azonban érdekes dolgokat tudtunk meg ennek kapcsán.

A lap ugyanis úgy tudja, hogy a film rendezője Stefano Sollima lett, akinek a nevével idén a Sicario 2 kapcsán találkozhatunk majd a legtöbbet, és bár emberünk a híreszteléseket nem kívánta megerősíteni, ellenben a Metro magazin munkatársai Milánóban mikrofonvégre kapták a rendezőt.Stefanot a lap arról faggatta, hogy ha valóban ő lenne a Call of Duty film rendezője, akkor kiket látna szívesen a filmvásznon? Sollima ahelyett, hogy kitérő választ adott volna, határozottan kiemelte, hogyTomról csak annyit mondott, hogy egy nagyszerű színész, aki óriásit alakított a Mad Max-ben, de nagyon várja a Venomban is, Pine-ról pedig kiemelte, hogy egy kemény, de mégis okos és humoros színész, aki képes nagyszerűen helyt állni drámai szerepekben is.