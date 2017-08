A Shadows: Heretic Kingdoms folytatására készül a Kalypso Media?

Izgalmas teaser videóval örvendeztetett meg minket a Kalypso Media csapata, akik alig egyetlen percben kívánták felvezetni soron következő alkotásukat, amiről egyelőre vajmi kevés információnk van.

A Prepare for the Awakening... címre keresztelt teaser trailer ugyanis a rendkívül sötét hangulatot leszámítva nem sok támpontot ad azzal kapcsolatban, hogy köthessük valamihez a játékot, de a Youtube-ra feltöltött videóhoz írott Carissa Cantrecht idézet talán idő előtt leleplezte a projektet.Carissa Cantrecht ugyanis, és ha őt idézgetik ennél a trailernél - amely a koncepciót és az atmoszférát tekintve tökéletesen passzol a játékhoz -, az nem lehet véletlen, így okkal feltételezhetünk egy folytatást.Bármiről is legyen szó egyébiránt a teaser kapcsán, a játékot a Games Farm készíti, és PC-re, PS4-re, valamint Xbox One-ra is megjelenhet jövőre. Bejelentés vélhetően a gamescom expón!

