A Serious Sam 4 sztori trailerénél betegebbet ma már biztosan nem látsz

Bár a Serious Sam-sorozat kapcsán a rajongók többségének biztosan nem az jut eszébe, hogy milyen nagyszerű és Oscar-díjat érdemlő történettel rendelkezett valamelyik korábbi epizód, a negyedik rész mégis fontosnak tartotta összefoglalni ezt.

Merthogy bár a Serious Sam 4 -ben sem a sztori lesz a központban, sokkal inkább az őrült teremtmények folyamatos mészárlása, de a Croteam azért biztosra ment, és egy másfél perces kedvcsináló részeként összefoglalta nekünk, hogy miről szól majd a játék, azaz miért is kezd bele majd a mészárlásba Defektes Samunk.Ha te is szeretnél egy kis ízelítőt a humoros kampányból, akkor itt a remek alkalom, de azért azt se felejtsd el, hogy, és később PS4-re, valamint Xbox One-ra is számíthatunk rá.

