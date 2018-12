Már most biztos, hogy a jövő esztendőt egy sor nagyszerű videojátékkal indítjuk, azonban a Steam kívánságlistáinak jóvoltából kiderült, hogy közülük melyek tekinthetők a legjobban várt címeknek.

A hivatalos adatok alapján az élen határozottan a Dark Souls fejlesztőiként elhíresült From Software műhelyében készülő Sekiro: Shadows Die Twice áll, ami melléA TOP10 közé egyébiránt olyan nevek kerültek még be, mint a Total War: Three Kingdoms, a Biomutant, a The Outer Worlds, a Left Alive, az Atlas, a The Division 2 és a Tropico 6.