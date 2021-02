A Sega szerint nagyot ment tavaly a Phantasy Star Online 2 és a Yakuza: Like a Dragon

A Sega erős fiskális évet zárt a kiadó elmondása alapján, lévén a tavaly nyugaton is debütált Phantasy Star Online 2 és a Yakuza: Like a Dragon nagyon szépet ment a 2020-as esztendőben.

Ezenfelül a Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastert és a Football Manager 21-et is kiemelték, és bár konkrét számokkal nem dobálóztak, de elismerően csettintenek a teljesítményükkel kapcsolatban. A Phantasy Star Online 2 úgy ment nagyot tavaly, hogy egyébként már 2012-ben megjelent Japánban a szoftver, ellenben, miután 2020 augusztusában ott is kiadták.Hamarosan várhatóan megint csak nagyot fog menni a Phantasy Star Online 2, lévén jön egy új, kibővített verzió belőle idén, a Phantasy Star Online 2: New Genesis.