A Sega nagy bejelentése: érkezik a Two Point Hospital, a legendás Theme Hospital szellemi örököse

Egészen pontosan 1997-et írtunk, amikor a Bullfrog Productions csapata megjelentette a Theme Hospital című videojátékot, mely akkoriban milliókat ragadott magával, és azóta sem sikerült senkinek efféle kórházas menedzserjátékot készítenie, de a Sega most megpróbálja a lehetetlent.

A csapat ugyanis bejelentette a Two Point Hospital című alkotást, melyen a Theme Hospital eredeti fejlesztői által üzemeltetett Two Point Studios dolgozik, és terveik szerint a legendás alkotás szellemi örökségét képviselő játékot még az idén megjelentetik - első körben kizárólag PC-re. Two Point Hospital keretein belül nagyon egyszerű lesz a feladatunk - legalábbis először -, csak, hogy minél több beteget tudjunk fogadni és minél különlegesebb eseteket is el tudjunk látni annak érdekében, hogy a fejlődés egy pillanatra se hagyjon alább.Kórházunk felépítése, bővítése és szépítése mellett a Two Point Hospital -sban betegeket gyógyíthatunk, menedzselhetjük a személyzetet, az élményt pedig barátainkkal is megoszthatjuk majd a különféle többjátékos kihívásokban. Mutatunk egy kedvcsinálót a nagyszerűnek ígérkező végeredményről:

Nézd nagyban ezt a videót!