A Sega lett a Metacritic szerint 2020 legjobb kiadója

A Metacritic értékelése szerint nem más lett 2020 legjobb játékkiadója, mint a Sega, ez az eredmény pedig olyan címeknek és franchise-oknak köszönhető a leginkább, mint a Yakuza és a Persona, lévén ezen szériák hatalmasat mentek a tavalyi évben.

A Yakuza ugyebár a Like a Dragon nyugati premierjével menetelt nagyot, míg a Persona gyakorlatilag csúcsra lett pörgetve a Persona 5 Royal által, ami minden idők egyik legjobb JRPG-jeként írta be magát a történelembe. A Metacriticnek nem is kellett több, kinevezték a Segát 2020 legjobb játékkiadójának.Emellett a Yakuza 0 PC-s portja is nagyban elősegítette a kérdéses eredményt, ennek értelmében pedig az azelőtti évhez mérten 17 helyet ugrott előre a Sega a Metacritic listáján. Reméljük, hogy a továbbiakban is hasonló minőséget fognak letenni az asztalra!