A Sega lerántotta a leplet a Valkyria Chronicles 4 szezonbérletéről

A Sega egy livestream részeként hivatalosan is megerősítette a Valkyria Chronicles 4 rajongóinak, hogy természetesen nem hagyják őket Season Pass, illetve az ezzel együtt járó extra letölthető tartalmak nélkül.

Bár a szezonbérletet egyelőre csak a japánoknak jelentették be, de bizonyára mi is pontosan ezeket az extrákat kapjuk majd meg a nyugati megjelenést követően, átszámítva mintegy 38 dolláros árcédulával, ami bár nem kevés, ellenben cserébe sok-sok tartalommal kecsegtet.Elsőként például a Squad E to the sea! érkezik, mely egy teljesen új fejezettel gazdagítja a Squad E történetét, sőt még bikiniben is megnézhetjük női csapattársainkat. A második bővítmény a Squad E's Captain is Absent lesz, és egy a tizedik fejezet utáni mellékszálat tartalmaz majd egy elveszett csapattárssal a főszerepben.A harmadik bejelentett DLC a Raid Battle Hard-EX címet kapta a keresztségben, és a 18. fejezet után ad lehetőséget a Squad E tagjainak egy elképesztő nehézségű küldetés elvégzésére, míg a negyedik és egyben utolsó bővítmény Opposing Valkyria név alatt szintén a végjáték utáni időszakba repít minket. Valkyria Chronicles 4 Japánban már megjelent, mifelénk azonban csak ősszel számíthatunk rá.

Nézd nagyban ezt a videót!