A Sega is előrukkolt a gamescomos felhozatalával

Most már tényleg a nyakunkon van az idei gamescom rendezvény, a stúdiók rajtvonalhoz álltak a kölni expo megnyitásához, most pedig a Sega is megszellőztette, hogy konkrétan mivel is készülnek a látogatóknak.

A Sega legvártabb címei mind fel fognak sorakozni, lévén kipróbálható lesz a, az arra ínyencek belevethetik magukat anyújtotta adrenalin löketbe, a szerepjáték-rajongók pedig belemerülhetnek majd ais.Aki egy jó kis verekedős csihi-puhira vágyik, az megtalálja majd a számítását a, a ritmusjátékok szerelmeseit pedig aésjátékokkal várják. Ezenfelül ais képviseltetni fogja magát, bár utóbbiból nem lesz játszható demó az eseményen.