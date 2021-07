A Sega beismerte, hogy túl korán jelentették be az új Sonic-játékot

Most májusban jelentette be a Sega a legújabb nagy Sonic-játékot , amely a franchise harmincadik évfordulójával csengett össze, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor még 2022-ben ki is adják.

A Sonic Team fejese, Takashi Iizuka megosztotta most a gondolatait annak kapcsán, hogy úgy érzi, túl korán jelentették be ezt a bizonyos új címet, azonban mindenképp szerettek volna valamivel előállni a 30. születésnapra. Ezenfelül tudták jól a srácok, hogy a Sonic Forces óta nem volt új játékbejelentés a branden belül, ésEmellett azt is elárulta, hogy a teaserben felbukkanó szimbólum nem egy olyan dolog, amit nyomozással ki lehet deríteni, úgyhogy arra kéri a fanokat, hogy várjanak, míg többet is elárulnak anank jelentéséről.