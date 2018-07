A Sea of Thieves-ben ünnepelhetjük a Banjo-Kazooie 20 éves évfordulóját

A Rare bejelentette, hogy bár egy feldolgozást vagy egy folytatást nem tudtak kikönyörögni a Microsofttól, ellenben azt igen, hogy legalább a Sea of Thieves keretein belül megünnepeljék a Banjo-Kazooie 20 éves évfordulóját.





Ennek apropójából a játékosoknak lehetőségük nyílik mintegy 2 ezer játékbeli aranyért megvásárolni a legendás szereplőket formázó figurafejet egész júliusban, hogyA Banjo-Kazooie évfordulójához kapcsolódó extra egyébiránt egy nagyobbacska frissítéssel érkezett, ami csipetnyi hibajavítás mellett más egyéb tartalmakat is garantál a játékosoknak, tehát ha frissíteni akar a Sea of Thieves , hagyjuk letölteni a csomagot, mert most csak jól járhatunk vele.