A Sea of Thieves-ben is ünnepelhetjük a Battletoads megjelenését

Tegnap visszatért közénk egy legenda, 26 évvel a legutóbbi epizód után ugyanis a Dlala Studios és a Rare csapata közös erővel feltámasztotta a legendás Battletoads című beat em up akciójátékot, melyben a békás bunyók kapták a központi szerepet.

Hogy a premiert nyomatékosítsák, a Microsoft igyekszik mindenhová betuszkolni a brekikalandot, így most kiderült például, hogy egy keresztpromóció részekéntEhhez nem is kell mást tennünk, mint teljesíteni a játékban a teljes első fejezetet, amivel rögtön feloldhatjuk magunknak a Sea of Thieves keretein belül a békákhoz kapcsolódó extrákat, ezáltal egy teljes szettnyi skint hajónkhoz, melynek vitorláit, festését és egyéb tulajdonságait egyaránt békás látvánnyal vértezhetjük fel.

Nézd nagyban ezt a videót!