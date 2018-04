A Sea of Thieves grafikus motorja miatt perelték be a Microsoftot

A grafikus motorok gyártói között régóta bevett szokás, hogy bárki licencelheti az általuk készített dolgokat, cserébe azonban be kell tartania a szerződésben foglalt szabályokat, így általában azt is, hogy nem változtatnak semmit az adott terméken.

Ezt sikerült most semmibe vennie a Microsoftnak, akiket a napokban azért perelt be az Infernal Technologies és a Terminal Reality, mert a cég licencelte ugyan az általuk készített Infernal Engine grafikus motort, azonban a Sea of Thieves esetében megszegték a szerződést, lévén módosították a fényeket és az árnyékolási metódusokat.Ez talán nem tűnik túl nagy dolognak, de fontos tudni, hogy a Microsoft már korábban is gyakran vitatkozott az Infernal Engine gyártóival, és szerették volna saját szabadalmaikkal bővíteni az engine-t, azonban ezt a gyártók nem engedélyezték, amiből a redmondi óriásnak elege lett, és az illegalitás útjára lépett, vagyisÉrdekesség, hogy az Infernal Technologies és a Terminal Reality korábban már az EA-val is hajba kapott egy hasonló eset miatt. Akkor a készítők megnyerték a pert, és nagyon úgy tűnik, hogy a Microsoftnak sem lesz esélyük velük szemben.