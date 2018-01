A Rare újabb mozgóképpel örvendeztetett meg minket a Sea of Thieves -ről, így megtudtuk, hogy a nagy kalózkaland milyen csodálatos világban játszódik majd, illetve milyen különc területek és vidékek várnak benne ránk a felfedezés során.

Merthogy a Sea of Thieves világát szabadon körbejárhatjuk, és egészen hétköznapi lesz majd, hogy a nagyobb földrészek mellett a tengeren hajózva rejtélyes szigetekre bukkanunk, ahol megannyi új izgalom várhat ránk.Ha minderről alaposabban is szeretnél hallani, akkor nézd meg az alábbi videót, ahol Ryan Stevenson művészeti igazgató személyesen vezet be minket a Sea of Thieves csodálatos világába.

Nézd nagyban ezt a videót!