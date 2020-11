A saját kazamatánkat menedzselhetjük az Epic Games Store új ingyenes játékában

Miután az Epic Games Store szinte minden második héten dobálta a jobbnál jobb cuccokat ingyen játék címszó alatt, így megérdemeltek már egy kis pihenést, hogy egy kicsit visszafogottabb produktumokkal szolgáljanak a közönségnek.

Az elkövetkezendő két hétben egészen biztosan olyan címekkel fogunk gazdagodni, amik kevésbé ismertek, hiszen most éppenséggel. Ebben a saját kazamatánkat kell gondozni, kiépíteni, kvázi egy szimulátorjáték berkein belül.Jövő héten pedig a The Textorcist lesz a soros, ami pedig egy indie akció címként hivatott behúzni a kíváncsiságunkat. A menetrend a szokásos, miszerint ha le akarsz csapni az aktuális ajánlatra, akkor KATTINTS IDE , és egy bejelentkezést követően már tiéd is a program.