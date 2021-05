A Saints Row és a Dead Island 2 mögött álló Koch Media is ott lesz a Summer Game Festen

A Koch Media jelezte, hogy kint lesznek a Summer Game Fest digitális eseményen, ami már csak azért is izgalmas, mert a kérdéses cég olyan alkotások birtokosa, mint a Saints Row, a Dead Island 2 , valamint a nagy sikerű Metro-sorozat.

New Event Added - Friday, June 11, Noon PT / 3 PM ET. #SummerGameFest pic.twitter.com/xPTrBNSdrO — Summer Game Fest (@summergamefest) May 28, 2021

Itteni idő szerint június 12-én, pontban éjfélkor esedékes a Koch Media sjaát prezentációja, azonban azt még nem tudni pontosan, hogy milyen tartalommal készülnek. Benne van a pakliban, hogy a Volition itt végre megmutatja az új Saints Row-t, valamint remélhetőleg most már hallani fogunk a Dead Island 2 -ről is - legalábbis ha most sem mutatnak belőle semmit, akkor ismételten ott vagyunk, ahol a part szakad.Emellett azt sem zárnánk ki, hogy egy esetleges új Metro-játékból is kapunk egy szeletet, bár nem tudni, hogy a 4A Games ügyködik-e ilyesmin. Minden ki fog derülni!