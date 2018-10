A Saint Seiya harcosai sem maradnak ki a Jump Force-ból

Egyre több és több játszható karaktert jelentenek be a Bandai Namco verekedős őrületéhez, a Jump Force -hoz, mely végre valahára összeereszti a többtucatnyi anime és manga karaktert.

Most egy idehaza kevésbé ismert alapanyag karaktereiről rántották le a leplet, lévén a Bandai Namco bejelentette, hogy a Saint Seiya nevezetű manga sorozat két népszerű figuráját is implementálják a stuffba,Ha ez még nem lenne elég, akkor egy új pályát is megmutatnak az alábbi kedvcsinálóban a karakterekkel együtt, a Mayan Cityt, melyen Amerika ősi romjain lesz lehetőségünk összecsapni. Nézd meg te is magadnak a szóban forgó trailert, szokásosan bitang látványosra sikeredett kedvcsinálóval van dolgunk ezúttal is.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>