A Roxfortban is deszkázhatunk már a Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered-ben

A Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered egyik legnagyobb előnye minden kétséget kizáróan a pályaszerkesztő, ami elég szűkös készletet ad a kreatív rajongók kezébe, azonban sokak számára ez sem jelent akadályokat.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, mint egy Skramblez nevű rajongó legújabb alkotása, aki gyakorlatilag a korlátozott lehetőségek ellenére is megalkotta a Harry Potter Roxfortját, ahol lehetőségünk lesz majd arra, hogy a kastély falai között ügyeskedjünk egy kicsit, persze az ismert karakterek társaságában.A kérdéses pálya PC-re természetesen szabadon letölthető, de a konzolosok sajnos kimaradnak a dologból, azonban az alábbi videó így is nagyszerűen megmutatja, hogy milyen mókás dolog is a Harry Potter univerzumában deszkázni egyet.

