A Rocksteady valószínűleg egy Justice League-játékon dolgozik

Azt ugye már tudjuk, hogy valami gigaprojekten ügyködik a Rocksteady, viszont nem igazán tudjuk pontosan, hogy a Batman: Arkham-játékok atyjai milyen témájú produktumot fejlesztenek.

Sokáig egy Superman-játék keringett pletykaként, azonban most egy 4chan felhasználó publikált információkat a játék kapcsán, aki az állítása szerint ő maga nem dolgozik a Rocksteadynél, viszont egy ismerőse igen, és tőle tudja, hogy a cucc végső címe Justice League: Crisis, Justice League: New Crisis, vagy Justice League: Infinite Crisis lesz, és egyaránt lehet majd egyedül és kooperatívban is nyúzni, a karakterek között pedig szabadon váltogathatunk.A felhasználó szerint lesz külön multiplayer is, ráadásul a Rocksteady szolgáltatásként kívánja kezelni majd a játékot, így folyamatos DLC ellátással készülnek. A választható karakterek Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Cyborg, Flash és Aquaman lesznek, bejárható városként pedig megkapjuk Gothamet, Metropolist és Keystone-t,Először Starro brillírozik majd a főgonosz szerepében, később kiegészítők formájában csatlakozik hozzájuk Darkseid és Brainiac, a hősök pedig mindannyian a pályafutásuk kezdetén lesznek, illetve maga a játék PC mellett a következő generációs konzolokra készül.Az úriember továbbá arra is kitért,, és bár szigorúan pletykaként kezelendő ez az egész információbomba, azért el tudnánk viselni egy ilyesfajta Justice League-játékot.