A Rockstar ex-fejlesztői szerint 2009-ben elkaszálták a Bully 2-t

Egy friss iromány szerint a Rockstar Games 2008-ban fejlesztette a Bully 2-t a New Englandi stúdiójában, és hat-hét órányi játszható játéktartalommal rendelkezett, mielőtt a fejlesztést leállították, mivel a fejlesztőket más projektekhez irányították.

Ezt a Rockstar New England volt fejlesztői állítják , akik szerint 2009 végére a Bully 2 gyakorlatilag halott volt. A fejlesztők elmondása alapján, mielőtt a Rockstar vezetősége leállította.Egy bizonyos ponton úgy tűnik, hogy szinte az egész New England-i stúdió, 50-70 ember dolgozott a játékon. Ez idő alatt azonban egyre több fejlesztőt helyeztek át olyan játékokra, mint a Max Payne 3 és a Red Dead Redemption. Más fejlesztők tiltakozásul távoztak, mivelA befejezetlen játék víziója izgalmas volt, és bár a mai mércével mérve kicsi volt a térkép, minden épületbe be lehetett jutni, akár törvényesen, akár betöréssel. A prototípusban kifejlesztett technológia, mint például a dinamikusan törő üveg, a későbbi Rockstar-játékokba is bekerült.Az NPC-ket is úgy tervezték, hogy emlékezzenek egy kicsit a karakter viselkedésére, ez az ötlet később a Red Dead Redemption 2-ben is helyet kapott. Más részletek, mint például a fűnyíráshoz dinamikusan növekvő fű, olyan jellegzetes, mélyreható játékmechanikák, amelyek meghatározzák a Rockstar játékainak elmúlt évtizedét.