A Rockstar az új Bully-játékot tease-eli a honlapján?

A Rockstar Games honlapja egy lehetséges Bully 2 tease-zel frissült - ebben a hónapban kezdtek felröppenni a pletykák, miszerint a 2006-os Rockstar-klasszikus régóta várt folytatása nemcsak végre megtörténik, de hamarosan be is mutatják.

Azóta egymásnak ellentmondó pletykák láttak napvilágot, amelyek szerint a Rockstar Games újra dolgozik a Bullyn, de az első játék remasteréről van szó, nem pedig a Bully 2-ről. Sajnos egyelőre nem lehet tudni, kinek van igaza, és persze az is lehet, hogy mindkettő téved. Akárhogy is van, most még több bizonyíték látszik arra, hogy valóban történik valami a sorozattal.A Bully 2-nek szentelt Reddit-oldalon a Rockstar Games sorozat rajongói rámutattak , hogy a Rockstar Games honlapja, közvetlenül az eredeti játék bejelentése előtt. Felületes szinten ez egyfajta megszellőztetésnek tűnik, hogy valami készül a Bullyval.