A robotokról szól a Horizon: Forbidden West új trailere

A Sony kiadta a legújabb teaser trailert a várva várt Horizonhoz: Forbidden Westhez, amely bemutatja a játék új robotjait, és arra utal, hogy azokat talán nem éppen aljas erők irányítják.

A "Machines of the West" címet viselő trailer egy nagyszabású kilátással nyit, amely a romos felhőkarcolókat és víz alatti kincseket is magában foglaló tájakat mutatja be, amelyeket a főszereplő Aloy meglátogat majd. Ezután rátérünk a dinoszaurusz-szerű gépekre, amelyek a Forbidden Westet benépesítik. A folytatás három új géptípusra koncentrál:A trailert egy narráció zárja, amely arról szónokol, hogy a gépeket hogyan lehet hasznosítani, miközben Aloy egy olyan gépen lovagol, amely meg lett szelidítve.

