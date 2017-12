Bár eddig is eltátottuk a szánkat néhányszor a Spider-Man videojáték kapcsán, azonban az Insomniac Games csapata még magasabbra szeretné tenni azt a bizonyos lécet, ezáltal most egy újabb talentumot, egy vérbeli játékgurut kértek fel segíteni.

A csapathoz ugyanis a minap hivatalosan is csatlakozott Brian Horton, akit korábban a Rise of the Tomb Raider rendezőjeként és a Call of Duty: Infinite Warfare kreatív igazgatójaként ismerhettünk meg.Hősünk Twitteres bejelentése alapján, ahol nem kisebb projekten dolgozik, mint a PS4-exkluzív Spider-Man