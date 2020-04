A Riot Games felvásárolta a Hypixel Studios csapatát

Ismét beruházott a Riot Games, akik bejelentették a minap, hogy szőröstől-bőröstől felvásárolták maguknak a Hypixel Studios csapatát, akik tehetséges Minecraft modderekből nőtték ki magukat.

A csapat története 2018 magasságában vált igazán érdekessé, lévén az írek akkor mutatták be Hytale című kooperatív fantasy szerepjátékukat, mely meglepően egyedi és saját ötleteket tartalmazott, hovatovább, így nem meglepő, hogy felfigyelt rájuk a Riot Games, akik most sikeresen be is kebelezték őket.Hogy mennyit fizettek a Hypixel Studios srácaiért, az egyelőre nem ismert, mint ahogyan az sem, hogy milyen projekthez fogadták fel őket, de az szinte teljesen biztos, hogy először a Hytale elkészítése áll majd a középpontban, amihez rögtön 20 új munkatársat szeretne felvenni most az ír brigád.