A Riot Games és az Epic Games lehet a következő a TikTok után, amit Amerika kitilthat

Amerika és Kína már régóta vívja az üzleti csatározásait, a legfrissebb szituációban például a TikTokot, a WeChatet és más kínai alkalmazásokat iktatnak ki az USA területéről, azonban úgy fest, hogy a játékipar sem marad érintetlenül.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma leveleket küldött a Tencent kínai konglomerátumhoz kapcsolódó különféle vállalatoknak, melyekben az adatok átnyújtását kérik - írja a Bloomberg. A Tencent echte birtokolja a Riot Games-t, azaz a League of Legends és a Valorant alkotóit, valamint az Epic Games-ben is 40%-os részesedésük van.Amennyiben ezek a cégek is Trumpék áldozatául esnek, az azt jelenti, hogy alaposan megcsappanhat a bevételük, amiből fakadóan számos játék dőlhet a dugába, vagy legalábbis masszív veszteségeket szenvednek. A Fortnite, a League of Legends, a Valorant, valamint számos új projektjük hasalhat el.