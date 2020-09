A Ride 4 next-gen frissítése is ingyenes lesz

A Milestone bejelentette, hogy ők is elhozzák a következő generációs konzolokra az egyik játékuk élményét, lévén totál ingyen és bérmentve fogják kínálni a Ride 4-hez azt a frissítést, ami optimalizálja Xbox Series X-re és PS5-re a szoftvert.

Ez egy újabb pozitív példa, tekintve hogy számos kiadó pénzért kínálja a next-gen update opcióját, viszont ebben az özönvízben is úgy határozott egy viszonylag kisebb cím mögött álló csapat, hogy, mindenki szabadon élvezheti majd a Ride 4-et a következő generáción is.A felbontás egészen 4K-ig csúszik majd fel ezáltal, sőt mi több, a 60 FPS is elérhetővé válik, habár azt még pontosan nem tudni, hogy egyszerre is alkalmazható lesz-e a kettő, vagy csak külön-külön.

