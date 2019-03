A Respawn reagált az Apex Legends-szel kapcsolatos pletykákra

Most reagáltak a fejlesztők ezekre a pletykákra, miszerint nem érdemes készpénznek venni az adatbányászok által talált információkat, ugyanis vannak a játék fájljai között olyan dolgok is, amik vagy nagyon régről származnak, vagy éppenséggel kipróbálták, hogy hogy működik, majd elvetették az ötletet.Éppen ezért, ha ilyesmiket találnak a felhasználók, akkor az nem biztos, hogy végül tényleg be fog kerülni a játékba, mivel a fejlesztés során folyamatosan próbálkoznak és ötletprototípusokkal állnak elő,Reagáltak többek között a tegnap felsejlő Battle Pass megjelenésére is, mégpedig, hogy hamarosan tényleg bejelentik, de a bérlet premierje még odébb van.