Jason Garza, a Respawn kommunikációs koordinátora egy livestream végén igencsak elkeserítette a Titanfall-rajongókat, miszerint egyhamar nem érdemes számítani a sokak által várt harmadik felvonás megjelenésére.

Garza elmondása szerint túl sok más projektjük formálódik jelenleg a háttérben, és. Ettől függetlenül az első két részt érő hacker támadásokkal továbbra is foglalkoznak, csak ezekről nem beszélhet nyilvános berkekben.A Star Wars Jedi: Fallen Order franchise és az Apex Legends egészen biztosan rengeteg erőforrást elvesz a csapattól, no meg garantálható, hogy egy-két új IP is készülőben van a műhelyükben. Kíváncsian várjuk, hogy mire készülnek a srácok!

