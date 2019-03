A Resident Evil 2 remake rendezője nem számított rá, hogy a rajongók ennyire imádni fogják Mr. X-et

Az utóbbi hetekben az internet egyik legnagyobb mémjévé vált a Resident Evil 2 Remake Tyrant T-103-asa, aki röviden csak Mr X, aki a játékban többször is hatalmas vehemenciával ered főhősünk nyomába.

A mém onnan eredeztethető, hogy felkerültek a YouTube-ra olyan videók, melyben Mr. X battyogása és ajtóberúgása alá bevágták DMX örökbecsű nótáját, az X Gon' Give It To Ya című dalt, azóta pedig viccesebbnél viccesebb tartalmakat szült ez a mém.Kazunori Kadoi, a játék rendezője elmondta a PC Gamer magazinnak, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy ennyire szórakoztatónak fogják találni a kérdéses teremtményt az emberek, de. Sőt, Kadoi-san tovább ment, ugyanis elárulta, hogy nem egyértelmű, hogy a rajongók egy fejlesztésben lévő játék mely aspektusával fognak a leginkább rezonálni, hiába próbálják meg valamely elemet erőltetni, de mindig az a fontos, hogy a végén valami pozitív hatást gyakoroljon rájuk.És most nézzük meg együtt a videót, melyből kiindult az egész őrület:

