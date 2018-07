A Resident Evil 2 Remake lett az E3 2018 legjobbja

Csak úgy, mint a korábbi években, idén is lezajlott utólag a Game Critics Awards, avagy az E3-hoz kapcsolódó díjátadó esemény, aminek részeként elismerésben részesülnek az expón résztvevő hardverek és videojátékok.

Mivel a 2018-as E3 gyakorlatilag semmit sem ért, igencsak nehéz dolga volt a zsűrinek, amit jól mutat, hogy, míg a legjobb eredeti játék kategóriájába az évek óta készülő Dreams került.A legtöbb díjat egyébiránt az Anthem (legjobb PC-s játék, legjobb akciójáték), valamint a Spider-Man nyerte (legjobb konzolos játék, legjobb akció-kaland), de a speciális kategóriákban a Cyberpunk 2077 és a The Last of Us Part 2 is két-két elismerést kaparintott meg. Mutatjuk a győztesek listáját:Best of ShowResident Evil 2(Capcom for PC, PS4, Xbox One)Best Original GameDreams(Media Molecule/SIE for PlayStation 4)Best ConsoleMarvel's Spider-Man(Insomniac Games/SIE for PlayStation 4)Best VR/AR GameTetris Effect(Resonair/Enhance/Monstars Inc. Inc for PSVR)Best PC GameAnthem(BioWare/EA for PC, PS4, Xbox One)Best Hardware/PeripheralXbox Adaptive Controller(Microsoft)Best Action GameAnthem(BioWare/EA for PC, PS4, Xbox One)Best Action/AdventureMarvel's Spider-Man(Insomniac Games/SIE for PlayStation 4)Best RPGKingdom Hearts III(Square Enix for PS4, Xbox One)Best Fighting GameSuper Smash Bros. Ultimate(Bandai Namco Studios/Sorta Ltd./Nintendo for Switch)Best Racing GameForza Horizon 4(Playground Games/Turn 10/Microsoft Studios for PC, Xbox One)Best Sports GameFIFA 19(EA Vancouver/EA for PS4, Xbox One)Best Strategy GameTotal War: Three Kingdoms(Creative Assembly/Sega for PC)Best Family/Social GameOvercooked 2(Ghost Town Games/Team 17 for PS4, Switch, Xbox One)Best Online MultiplayerBattlefield V(EA DICE/EA for PC, PS4, Xbox One)Best Independent GameOri and the Will of Wisps(Moon Studios/Microsoft for PC, Xbox One)Best Ongoing GameFortnite(Epic for iOS, Mac, PC, PS4, Switch, Xbox One)Special Commendations for GraphicsCyberpunk 2077(CD PROJEKT RED for PC, PS4, Xbox One)The Last of Us Part II(Naughty Dog/SIE for PlayStation 4)Ghost of Tsushima(Sucker Punch/SIE for PlayStation 4)Special Commendation for SoundThe Last of Us Part II(Naughty Dog/SIE for PlayStation 4)Special Commendation for InnovationCyberpunk 2077(CD PROJEKT RED for PC, PS4, Xbox One)