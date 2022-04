A Remedy elkészíti az első két Max Payne feldolgozását

Óriási hírek érkeztek a Remedy háza tájáról, akik végre kezdenek valamit a 2000-es évek egyik, ha nem a legjobb időlassítós lövöldözős játékával, lévén bejelentették, hogy elkészítik az első két rész feldolgozását.

A Max Payne és a May Payne 2: The Fall of Max Payne című játékok kapcsán egyelőre még nem igazán hallottunk konkrét részletekről a feldolgozásuk tekintetében, csak annyi bizonyos, hogy, és valószínűleg erre nem kerülhet majd sor egyhamar.Hogy miként tudott a Remedy intézkedni az ügyben, ha egyszer a Rockstarnál vannak a jogok? Állításuk szerint megkeresték a kiadót és megegyeztek a dologban. Sam Houser, a Rockstar fejese állításuk szerint annyira izgatott volt a téma kapcsán, hogy a kiadó teljes mellszélességgel a remake mögé állt, tehát minden sínen van, most már csak dolgozni kell vele, illetve részünkről türelmesen megvárni a premiert.