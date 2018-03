A rejtélyes utazóról szól a legújabb Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom trailer

Újabb kedvcsináló előzetest kaptunk a Bandai Namco és a Level-5 részéről a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom kapcsán, aminek középpontjába Roland került, a rejtélyes utazó.

Amint ugyanis ismert, Evan nevű főhősünket birodalomhódító kalandján két hűséges társ kíséri majd el, akik közül az egyik Roland lesz, akiről egyelőre csak annyit tudni, hogyHa szeretnél minden eddig ismert részletet már most egy kalap alatt áttekintetni Rolandról, akkor ajánljuk figyelmedbe az alábbi kedvcsinálót, mely véletlenül éppen erről szól. Mindeközben kitartást is kívánunk, hiszen a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom március 23-án érkezik PC-re és PS4-re, avagy a játék már itt van a kanyarban.

Nézd nagyban ezt a videót!