A Red Dead Redemption 2 volt novemberben a PS Store leggyakrabban letöltött játéka

A Sony ismét közölte a PS Store szokásos letöltési listáit, aminek részeként ezúttal a novemberi eredményekről hallhattunk, ez alapján pedig kijelenthető, hogy a múlt hónapot a legtöbben a vadnyugaton töltötték.

Kiderült ugyanis, hogy a Red Dead Redemption 2 volt novemberben a PS Store leggyakrabban letöltött videojátéka Európában és Észak-Amerikában egyaránt, de a két régió között a második helyezett sem különbözött, lévén ezt a pozíciót a Call of Duty: Black Ops 4 foglalhatta el.A dobogó harmadik fokáért azonban már ment a küzdelem, lévén míg Európában ide a FIFA 19 állhatott fel, a tengerentúlon a Fallout 76 érdemelte ki a bronzérmet.Call of Duty: Black Ops 4FIFA 19Battlefield VThe ForestSpider-ManFallout 76God of WarSpyro Reignited TrilogyGrand Theft Auto VCall of Duty: Black Ops 4Fallout 76Battlefield VFIFA 19Spyro Reignited TrilogyGod of WarNBA 2K19Spider-ManThe Last of Us Remastered