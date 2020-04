A Red Alert-sorozat két színésze is elhunyt

Szomorú napok járnak most a Command & Conquer-sorozat talán legnépszerűbb mellékágaként megismert Red Alert franchise kedvelőire, lévén a legendás, élőszereplős átvezetőkkel operáló RTS két ikonikus színésze is eltávozott az élők sorából.

Elsőkénthalálhíre járta körbe a világot, aki 86 éves korában hunyt el, miután február óta egy rehabilitációs központban lábadozott különféle szívproblémák miatt. A színész a legendás Red Alert-ben magát Sztálint alakította a képernyőn, de a filmvilágban szintén akadtak kiemelkedő alakításai, így találkozhattunk vele például a Star Trekben is.A másik elhunyt, akit mindössze 52 éves korában ért utol a végzete, és azon túl, hogy több mint 30 videojátékhoz adta a hangját, a Red Alert 3-ban az arcát is láthattuk, hiszen ő személyesítette meg a képernyőn Oleg Vodnik karakterét.A színész állítólag még április közepén szenvedett munkahelyi balesetet, konkrétan áramütés érte, de egyelőre nem tudni még, hogy pontosan mi okozta április 21-én bekövetkezett halálát. Dimitri egyébiránt sikeres filmes karriert tudhatott maga mögött, hiszen olyan művekben is feltűnt, mint az Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull vagy a Sons of Anarchy.Nyugodjanak békében!

