A Razer világszerte elérhetővé tette az Abyssus V2 gamer egér utódját

A Razer bejelentette, hogy még teljesebbé tették a Chroma belépőszintű termékcsaládot, lévén világszerte elérhetővé vált az Abyssus V2 gamer egér utódja, a Razer Abyssus Essential.

A kérdéses rágcsáló a Chroma technológiájára építve, miközben 7200 DPI-s szenzorral, illetve ergonomikus és egyben kényelmes kialakítással is büszkélkedhet.A testre szabható világítás mellett a gyártó kimagasló tartósságot is ígér termékének, mely három hiperérzékeny gombbal érkezik, melyek egyenként több mint 10 millió kattintást is képesek elviselni. A Razer Abyssus Essential már megtalálható a boltok polcain, 50 eurós ajánlott fogyasztói áron.