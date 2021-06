A Sony az utóbbi években rászokott arra, hogy magyar felirattal adja ki a játékait, így az itthoni játékosok is teljes mértékben megérthetik a párbeszédeket, és most a Ratchet and Clank: Rift Apart tal sem lesz más a helyzet.

A Sony Magyarország ugyanis jelezte, hogy kedvenc lombaxünk és robotunk legfrissebb etapja magyar feliratok társaságában robog be PS5-re, így amikor június 11-én leemeljük a boltok polcairól a programot, netán digitális áruházon keresztül húzzuk be, akkor bizonyRemélhetőleg a Sony a továbbiakban is megtartja jó szokását, és nem tervezik elhanyagolni ezt az egyébként igencsak ritka, ám annál üdvözlendőbb tüneményt.