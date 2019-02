A Rare vezére szerint továbbra is egészséges a Sea of Thieves közössége

Bár a megjelenéskor nem sokan hittek abban, hogy a Sea of Thieves hosszabb távon is sikeres lehet, a Rare azonban óriási erőfeszítések árán egy olyan közösséget varázsolt a kalózkalandhoz, mely állítólag azóta is nagyon egészséges.

Minderről Craig Duncan beszélt, aki a Rare vezéreként ugyan nem szolgált pontos statisztikákkal és számokkal, de elmondta, hogy nagyon elégedett a Sea of Thieves közösségével, egy egészséges közegként jellemezte a játékosokat, és kiemelte, hogy az idei évben is rengeteg tartalmi bővítmény, valamint változtatás vár majd rájuk.Az egyik első az lesz, hogy, és bár Craig reménykedik abban, hogy a két platform tulajdonosai ennek ellenére is sokat játszanak majd együtt, de főként a konzolosok részéről a kiegyensúlyozottabb PvP miatt szükség volt erre a változásra.