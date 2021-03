A Rangerről szól a Hood: Outlaws and Legends első karakter gameplay trailere

A Focus Home Interactive és a Sumo Digital csapata elérhetővé tették az idei év egyik legnagyobb különlegességének ígérkező Hood: Outlaws and Legends című PvPvE stílusú rablós akciójáték első karakter gameplay videóját, mely több szempontból is érdekes lett.

Egyrészt láthatjuk rajta, hogy milyen elképesztő látványvilág vár majd ránk az alkotás keretein belül, igazi újgenerációs hatást kelt az egész, másrészt pedig lehetőségünk nyílik megismerkedni a Ranger karakterrel, aki saját képességek és játékstílusok birtokában igyekszik majd elkápráztatni minket.A videón egyébiránt Andrew Willans, a játék rendezője avat be minket a Ranger sajátosságaiba, ha pedig megtetszett volna a koncepció, a Hood: Outlaws and Legends PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re is.

