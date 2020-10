Különleges DLC csomagot indított útnak a Sea of Thieves keretein belül a Rare csapata, akik Sails of Union névre keresztelték azt a bővítményt, melynek megvásárlásával a rák elleni küzdelmet tudjuk megtámogatni.

A DLC által befutott pénzeket ugyanis a készítők egy az egyben a Stand Up To Cancer jótékonysági szervezetnek adományozzák majd, ha pedig be akarjuk szerezni, akkor 6 dollár körüli áron találjuk meg a Steam és a Microsoft Store kínálatában.Ezért, ami nem elég, hogy messziről jelzi majd támogatásunkat, de mindemellett éjszaka úgy világítják meg hajónkat, mintha egy díszes csillagkép lennénk.

